Basta nomadi in zone agricole Il Pd polemizza sul giro di vite

Antonio Ruzzo

E' sempre allarme nomadi. «Situazione sfuggita di mano...» denuncia la consigliera leghista di zona 4 Teresa Schiavo pubblicando su Facebook la foto di un bambino che fa i suoi bisogni tra due roulotte in mezzo alla strada in zona Corvetto. Ma non va meglio nell'hinterland e nei paesi del parco Sud come Abbiategrasso, Ozzero, Albairate che provano da mesi a fare fronte Comune chiedendo, senza troppo successo, l'intervento del prefetto. La Regione intanto approva, su proposta degli assessori Fabio Rolfi (Agricoltura) e Pietro Foroni (Territorio) un emendamento che prevede il divieto di sosta o permanenza per oltre 24 ore di roulotte e camper nelle aree agricole. «I campi devono essere utilizzati per attività- spiegano- e non come luogo per improvvisare accampamenti». La trasgressione comporterà, oltre a una sanzione pecuniaria di 500 euro, anche l'obbligo di sgombero e di ripristino dello spazio occupato. «Troppo spesso abbiamo visto accampamenti temporanei diventare definitivi- continuano i due assessori- Ora si farà chiarezza: stop ai nomadi nei campi lombardi». Ma il Pd non ci sta: «Quanta gente va a seguire il Gran Premio di Monza, le tappe del Giro d'Italia col camper?- polemizza il capogruppo democratico Fabio PIzzul- E quanta gente che vive nei piccoli centri parcheggia il camper o la roulotte nel prato vicino a casa? Multe da 500 euro anche per loro? Con questa norma ovviamente pensando ai campi rom, la Regione fa l'ennesima scivolata demagogica...». La replica leghista arriva dal vice capogruppo Andrea Monti: «Ancora una volta il Partito democratico ha dimostrato quali siano le sue priorità rispetto a sicurezza e campi nomadi- spiega- Il divieto di utilizzo dei camper per eventi come il Gran Premio di Monza è infondato. C'è il forte sospetto che il vero interesse del Pd sia soltanto quello di tutelare i soliti rom piuttosto che la sicurezza dei cittadini».