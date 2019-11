Blue Note Off, tornano i concerti live al Wincity

Blue Note Off torna con la grande musica al Sisal Wincity di Piazza Diaz 7 a Milano e questo mese propone due appuntamenti che offrono la possibilità di seguire i concerti live in una location particolare, a due passi da piazza del Duomo. Tutti i concerti sono preceduti da un happy hour stellato al costo di 8 euro per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di cibo e musica con un’offerta gastronomica di alto livello, con inizio alle 8.30.

Lunedì 11 novembre va in scena Blue Dolls, revival di tutte le più popolari canzoni italiane, cantate in trio, dagli anni ‘30 agli anni ’60-’70-’80. Il Trio Lescano, il Quartetto Cetra, Renato Carosone, Paolo Conte, Fred Buscaglione: sono solo alcuni dei grandi interpreti e autori riproposti dalle Blue Dolls e riarrangiati nella peculiare sonorità a tre voci, cifra stilistica del trio sin dagli esordi della formazione. Il repertorio comprende classici intramontabili dello swing italiano: un emozionante, divertente, appassionato viaggio in un’Italia raccontata attraverso la musica, i personaggi e gli artisti che hanno contribuito a renderla celebre in tutto il mondo.

Sul palco: Daniela Placci, primo soprano; Angelica Dettori, secondo soprano; Flavia Barbacetto, contralto; Paolo Volante, pianoforte e Marco Parodi, chitarra.

Lunedì 25 novembre è la volta di SirJo Cocchi SongBook. L’artista presenta le sue canzoni e i brani di altri autori completamente riarrangiati, in una performance dove l’incontro tra il suono del piano, la voce e i colori elettronici vanno a dipingere paesaggi sonori avvolgenti e carichi di energia: un mix che rivela lo spirito originale delle canzoni, cogliendone l’essenza. Ripercorrendo il suo sentiero artistico dal ’94 a oggi SirJo accosta stili e periodi diversi: soulful songwriting per uno show con groove che fanno muovere ed atmosfere coinvolgenti.

Sul palco: SirJo Cocchi, voce e tastiere; Lucio Enrico Fasino, basso; Fiore Flower Garcea, sampler; Andrea Talarico, chitarra.

(Foto: Chiara Mazzocchi)