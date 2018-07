Bollani in concerto col suo «Que bom»

Riecco il pianista e compositore Stefano Bollani che, dopo il grande successo di Carioca del 2007, torna al suo grande amore per le sonorità brasiliane con «Que bom», disco e tour dall'estate 2018, «live» stasera alle ore 21.15 al Castello sforzesco di Vigevano. Se i brani di «Carioca» rileggevano grandi temi brasiliani, «Que bom», materializzato interamente nel cuore pulsante di Rio, è composto quasi interamente da brani inediti e originali. Un mix unico realizzato in pianoforte e in grado di riunire le calde note della musica brasiliana con l'armonia del jazz e richiami africani.

Per la creazione del suo ultimo album, Bollani si è avvalso della collaborazione di ospiti di pregio che hanno firmato alcuni brani.

In primis Caetano Veloso e Joo Bosco, ma ad arricchire i suoni di quest'ultimo lavoro del compositore italiano anche altri due meravigliosi artisti brasiliani che hanno voluto partecipare al progetto: Hamilton de Holanda al mandolino, vecchia conoscenza di Bollani con cui ha inciso più di un progetto e un nuovo importante amico che invece suona con Stefano per la prima volta: Jaques Morelenbaum al violoncello.

VG