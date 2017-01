A caccia di Caviar Wonder e di veleno d'api

Il patrimonio storico e culturale di Milano, passa anche dai suoi negozi storici che rappresentano un ponte ideale tra passato e presente, e che rispecchiano il modo di vivere di una città che guarda avanti senza dimenticare le proprie importanti radici.

Tra queste vetrine, sopravvissute a così tanti cambiamenti urbanistici, politici e commerciali, ha un posto importante la Farmacia San Babila, situata attualmente in via della Spiga, ma che, sulla carta d'identità, ha una progenie illustre visto che è l'erede della storica farmacia, aperta nel lontano 1790, in Corso Venezia.

Il trasferimento, in pieno centro, nel quadrilatero internazionale della moda e a pochi passi dal Duomo di Milano, presuppone anche il passaggio frequente di una clientela, cosiddetta vip, dalle esigenze particolari, sempre alla ricerca della qualità e, soprattutto, della novità.

Ecco, allora, che la Farmacia San Babila, dopo aver tastato le esigenze della sua clientela, mettendo in vetrina l'Hollywood Spray, ha deciso di aderire al progetto di punti vendita selezionati che LR ed Efas Spa realizzeranno nel corso del 2017, offrendo così un ventaglio di proposte che, visto il target degli avventori e la qualità dei cosmetici, non fatica a trovare il punto di incontro tra domanda e offerta. Come conferma, anche, il dottor Luca Conti, farmacista, gestore della Farmacia, che dopo essere stato subissato di richieste del prodotto all'acido ialuronico e all'aloe, ha inserito nella sua farmacia non solo la linea Caviar Wonder, ma anche i prodotti rigeneranti al veleno d'api.

«Ho messo a disposizione della clientela queste linee cosmetiche, ma anche i Cerottini Beauty Viso anti-age, monouso, che aiutano ad attenuare le rughe del contorno occhi, del contorno labbra e distendere i segni d'espressione della fronte. I miei clienti - aggiunge Conti - per il 50% meneghini, e per il resto turisti (tra i quali almeno la metà sono stranieri) potranno trovare anche i Beer Spray, i superabbronzanti e anche i solari con fattore di protezione».

Il dottor Conti, professionista molto attento alle novità e anche alle proposte cosmetiche innovative che poggiano su basi scientificamente solide e dimostrate, non nasconde un certo orgoglio: «Sono entusiasta di poter soddisfare le richieste di coloro che cercano nei prodotti di bellezza la dimensione glamour, molto alla moda, ma offrendo loro anche una qualità indiscussa. Gli avventori che si rivolgono al mio team, composto da me e da altre sei collaboratrici molto preparate e aggiornate sulle novità in campo medico, ma anche cosmetico, potranno scegliere i prodotti LR Wonder non solo perché abbagliati dalla luce e dall'atmosfera meravigliosa che avvolge ogni cosmetico, ma anche dalla qualità, dalla valenza scientifica e quindi anche dalla loro efficacia. Nella mia farmacia, inoltre, potranno trovare anche Hollywood Attraction, i profumi ai Feromoni pour homme, ma anche pour femme».

ViPer