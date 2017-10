Case, Milano cambia volto: pronte 4.800 nuove unità

Il trend delle vendite immobiliari in città è positivo, il mercato si muove. Sono più di 130 i progetti di nuova costruzione o di completa ristrutturazione di abitazioni presentati a Milano nel 2017. Il 25 per cento in più rispetto allo scorso anno, quando erano 96. I nuovi appartamenti sfiorano il numero di 4.800, di cui 933 (il 19%) sono stati messi in commercio negli ultimi 12 mesi.

I dati del rilancio sono raccolti nella quarta edizione del report «Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend emergenti. Analisi delle nuove iniziative e anticipazione delle tendenze dell'abitare», realizzato dal centro studi di Sigest. L'indagine raccoglie le nuove iniziative immobiliari, quelle che cambieranno il volto della metropoli. Sono state censite all'interno della Circonvallazione esterna e suddivise in tre grandi aree: Centro, Bastioni, Circonvallazione. A loro volta frazionate in 18 microzone. «Dalla nostra analisi spiega Enzo Albanese, ceo di Sigest emerge senza dubbio un trend positivo delle vendite, che interessano in particolare le iniziative più recenti. Infatti, delle 4.793 unità pronte alla commercializzazione, solo 933 sono state introdotte nel 2017 e sono proprio queste ultime che hanno incontrato il favore degli acquirenti, registrando il 42 per cento di vendite delle iniziative immesse. In numeri appunto il residuo del 2017 è costituito da 1.200 unità di cui il 45 per cento è prodotto del 2017 e il 55 per cento è residuo del 2016».

L'88 per cento dei progetti di edificazione prevede meno di 50 appartamenti ciascuno: il 47 per cento meno di venti, il 41 per cento tra 21 e 50. Quattro grandi iniziative superano i 120 appartamenti. Sono CityLife, Porta Nuova, Parco Vittoria e Giardini d'Inverno e rappresentano il 28 per cento dell'intero stock abitativo (1.366 appartamenti totali). Ancora: il 75 per cento degli appartamenti è in pronta consegna, per l'8 per cento la consegna è prevista a fine 2017 e il restante entro il 2020. Alta l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Il 73 per cento delle iniziative è in classe energetica «A» o «A+», il 18 per cento in classe «B» e il restante 9 per cento in «C» e «G». Il prezzo medio delle abitazioni è di 10.050 euro al metro quadrato nella zona del centro, di 7.850 euro nella fascia dei Bastioni e di 6.250 euro in zona Circonvallazione. Nel 2017 sono state vendute 940 unità, il 50 per cento in più rispetto all'anno prima, in cui gli appartamenti venduti sono stati 610. Secondo una recente rilevazione dei prezzi degli immobili realizzata dalla Camera di commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi, le compravendite nel primo semestre 2017 sono aumentate dell'8,3 per cento rispetto al primo semestre del 2016. Per quanto riguarda i prezzi delle case, crescono dello 0,3 per cento per le nuove abitazioni, dello 0,2 per cento per gli appartamenti recenti e ristrutturati e dello 0,1 per cento per quelli vecchi o da ristrutturare. Le quotazioni degli appartamenti nuovi aumentano soprattutto in zona Baggio-Quinto Romano (+4,2%) e Quartiere Gallaratese-Trenno (+4,1%).