Case popolari prima a italiani, il Tar: "Nessuna discriminazione"

Le case popolari prima agli italiani non discriminano nessuno. Lo ha statuito il Tar della Lombardia, che, per la terza volta, dà ragione al comune di Sesto San Giovanni (Milano), dicendo che l'assegnazione degli alloggi dando precedenza ai cittadini italiani non presenta alcuna discriminazione verso gli stranieri.

I giudici del Tribunale amministrativo regionale, infatti, hanno respinto il ricorso presentato da un cittadino cingalese che chiedeva di essere reinserito nella graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma le toghe hanno accolto le argomentazioni contenute nella memoria difensiva del comune meneghino, guidato da Roberto Di Stefano.

Si tratta del terzo caso analogo in cui il Tar si esprime a favore del comune, dopo i precedenti di gennaio e maggio con protagonisti rispettivamente una cittadina ecuadoriana e un cittadino marocchino.

Anche a proposito di quest'ultimo caso non c’è stata nessuna condotta discriminatoria da parte del comune nei confronti del diretto interessato. Il Tar ha specificato che la certificazione depositata per attestare la non proprietà di immobili nel Paese d'origine è risultata non sufficiente e riferita soltanto a una provincia (o addirittura a un semplice distretto) dello Sri Lanka. Inoltre, l'affermazione da parte del cittadino che ha fatto ricorso contro il comune, per cui nella repubblica di Sri Lanka non sarebbe riconosciuta la proprietà edilizia privata, non ha trovato nessun riscontro

Il commento del sindaco