Gli chef vanno in piazza E maggio si apre all'insegna del gusto

Terminata la maratona del Fuorisalone del design, e le inaugurazioni dell'«Art Week», la primavera dei festival prosegue con un altro tema molto caro ai tempi correnti: quello del cibo, pardon, del food. Milano, già prima di Expo, si era candidata come la capitale della globalizzazione alimentare ma, in questi ultimi tre anni, ha registrato un'incalcolabile boom di eventi, nuove aperture e palcoscenici per gli chef, i nuovi protagonisti dello star system. Proprio a chiusura della settimana del Mobile, il Castello Sforzesco era stato lo scenario di una cena charity organizzata dal tristellato Stefano Bottura che ha visto esibirsi i maggiori protagonisti della cucina che gravitano su Milano: da Andrea Berton a Viviana Varese, da Mathias Perdomo a Carlo Cracco. A maggio si ricomincia con due manifestazioni che, quasi in contemporanea, riporteranno la cucina in prima linea, in nome della creatività e delle nuove tendenze che cercano sempre più di abbracciare il grande pubblico nel segno dell'accessibilità e dell'ecosostenibilità.

Proprio oggi si presenta la nona edizione della Milano Food Week, il «Fuorisalone del gusto» che a partire da sabato, per due weekend consecutivi, invaderà la città con sette cucine temtiche e 40 cuochi per raccontare come sta cambiando il carrello della spesa: dalle passioni dei cosiddetti «foodies» a coloro che fanno fatica ad arrivare a fine mese. «Il pubblico - spiegano gli organizzatori - prenderanno parte a un grande storycooking per approfondire le eccellenze gastronomiche del territorio, ma anche per riflettere sulle problematiche legate ai consumi e agli sprechi». Quartier generale della manifestazione sarà una «City Kitchen» di fronte al Castello Sforzesco che ospiterà le storie di altrettanti guru della ristorazione italiana: da Andrea Aprea del VUN a Viviana Varese di Alice, agli etnici Wicky Priyan e Yoji Tokuyoshi.

Lunedì Palazzo Bovara, sede della Camera di Commercio, darà invece il via a un'altra grande manifestazione cittadina che, per una settimana intera, ospiterà più di 200 iniziative tra degustazioni, showcooking, incontri e nuove frontiere della fruizione gastronomica. «Milano Food City», che coinvolge altrettanti grandi protagonisti della cucina italiana, si estenderà in luoghi strategici della città, dal Casello Ovest di Porta Venezia, ai Mercati comunali coperti Ferrara, da Morsenchio e Wagner, allo street food Made in Italy nei Giardini Indro Montanelli. Tra masterclass e showcooking, il pubblico avrà una nuova opportunità di approfondire la storia delle filiere alimentari e gli orizzonti delle preparazioni biodinamiche. Oppure, più prosaicamente, fare il pieno di assaggi e magari qualche selfie con le star dei gastro-talent tv.