Così il Carcano prende il largo Gli appuntamenti da non perdere

Al giro di boa dei cinque anni, dal cambio di direzione artistica, il Teatro Carcano prende il largo proponendo un cartellone 2019-2020 particolarmente ricco e articolato che spazia dalla prosa alla musica, dalla danza-teatro fisico alla cultura narrata, dal teatro al femminile alle favole per i più piccoli.

Per la prosa: Il Grigio, commedia introspettiva con canzoni; La camera azzurra, storia noir permeata di eros e paura; Lo zoo di vetro, esplorazione di dinamiche familiari misteriose e destabilizzanti; La cena delle belve, storia di amici che non esitano a dilaniarsi per salvare la pelle; Il silenzio grande, commedia sulla famiglia e il tempo che passa; Le verità di Bakersfield, testo irresistibile sul tema del vero e del falso; Raffaello, cavalcata sulle orme di uno dei più grandi artisti di ogni tempo; Mistero buffo, rivisitazione di un grande patrimonio del teatro; Il berretto a sonagli, schietto e pieno di ritmo; Antigone, intensa ed essenziale; Innamorati, brioso adattamento di un capolavoro goldoniano.

E ancora, stuzzicanti proposte di teatro di narrazione tra cui la rassegna «Donne scatenate», tutte interpretate da personaggi di grande popolarità e carisma. Si inaugura la collaborazione con Fondazione La Società dei Concerti per tre spettacoli alla domenica mattina, mentre per la danza si passa dalla tripla presenza delle stelle Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta a Spellbound Contemporary Dance in una novità su musiche di Vivaldi; dagli acrobatici Kataklò a fine anno, al Balletto di Roma che danza il capolavoro di Cervantes. Per i lunedì culturali: sette serate con Editori Laterza per raccontare il carattere degli italiani a partire da sette personaggi storici; quattro serate con Philippe Daverio sulle figure femminili legate alla storia di Milano; tre history telling con Paolo Colombo per narrare i muri che dividono il mondo; tre serate scientifiche con Piergiorgio Odifreddi: viaggi cosmici e curiosità matematiche.

Per bimbi e famiglie, otto Fantaweekend con Fantateatro.