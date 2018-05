Dai Sentieri a Inner Space, ognuno gioca la sua partita

Sentieri Selvaggi ancora in pista: da Mark Anthony Turnage a Fausto Romitelli. Esplorazione contemporanea con «Crossroads», la stagione in corso di concerti 2018. Sette gli incontri in programma fino alla fine di maggio in residenza al Teatro Elfo Puccini di Milano. Ma come sta la cava la musica contemporanea nella capitale lombarda in fatto di proposte nei teatri e negli auditorium?

Senza contare le proposte settembrine di MiTo, in città di concerti se ne fanno, a cura anche e soprattutto delle associazioni. I soldi, nonostante il sostegno (materiale e ideale grazie all'assessore compositore Filippo Del Corno) del Comune, restano pochi. «L'offerta a mano a mano è cresciuta - dicono gli addetti ai lavori - e il pubblico è più preparato». Diverse le realtà. Per esempio: il Divertimento Ensemble di Sandro Gorli, Milano Musica, Agon, Mmt ma anche Intersezioni, il New Made Ensemble e da qualche tempo gli appuntamenti con il Novecento alla Verdi. La Scala fa la sua parte, vedi la commissione a Kurtag. Infine la Simc e le accademie, il Conservatorio «Giuseppe Verdi» e la Civica di Musica «Claudio Abbado». Dulcis un fundo, un cartellone unico, Inner_Space al San Fedele (nella foto), programmazione stabile dedicata all'elettronica grazie al gesuita-musicista padre Antonio Pileggi.