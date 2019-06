Derubato del telefonino, investe il ladro: arrestato per tentato omicidio

È stato derubato del cellulare mentre si trovava fermo sul marciapiede. Così un 37enne di origini peruviane è subito salito a bordo della sua auto, ferma poco distante, e ha iniziato a seguire il ladro.

Il rapinatore, un marocchino di 44 anni pluripregiudicato, dopo aver strappato di mano il cellulare al 37enne è fuggito in sella alla sua bicicletta. Il derubato è così salito a bordo della sua auto e ha iniziato a inseguire il ladro, suonando più volte il clacson per cercare di fermarlo.

Nella corsa però, l'uomo è finito contro i dissuasori di traffico, facendo cadere dalla bici il ladro e investendolo. A seguito della caduta, il marocchino ha subito la frattura dell'osso sacro. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 in Ripa di Porta Ticinese, in zona Navigli a Milano.