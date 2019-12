Giambellino, abusivi si calano dall'alto per tentare l'occupazione delle case Aler

Prima si sono affacciati dalla finestra di un solaio. Poi, sempre dalla stessa apertura, controllando i possibili appigli per non cadere, uno dopo l'altro si sono calati scendendo velocemente sul cornicione e scavalcando il balcone, che si trova di fianco. Alla fine erano in tre e non si tratterebbe di ladri, ma più probabilmente di persone interessate a occupare gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica del Giambellino, il celebre quartiere popolare di Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, i tre si sarebbero introdotti in diverse abitazioni, ma trovando tutte le porte di ingresso bloccate avrebbero deciso di andarsene.

Il filmato dei residenti

In base a quanto ricostruito, l'episodio risalirebbe ai primi giorni del mese di dicembre. Il tentativo di occupazione delle case popolari gestite da Aler è stato ripreso da alcuni residenti che, nello stesso giorno, hanno deciso di avvertire immediatamente le forze dell'ordine e i responsabili della sicurezza dall'agenzia lombarda. Nel quartiere periferico del capoluogo lombardo, infatti, a essere prese di mira da tempo sono proprio gli alloggi popolari. Per gli inquilini a mancare nell'area è, in particolare, la sorveglianza.

La mancanza di portinai

Secondo quanto riportato dal quotidiano, i residenti della zona hanno denunciato la progressiva mancanza dei portinai negli edifici, elemento che avrebbe peggiorato la situazione. " I custodi sono un importante presidio, senza di loro ci sentiamo abbandonati. Sono un primo livello di controllo ", spiegano gli inquilini dei palazzi del Giambellino. Secondo i residenti, la mancanza di vigilanza avrebbe favorito illegalità e incivilità. " Qui il 40% delle persone non paga l'affitto, la raccolta differenziata praticamente non esiste, i sacchi della spazzatura sono lasciati nei cortili dove giocano i bambini. Serve un controllo, ci sono persone che hanno problemi serissimi e non possono essere abbandonate a loro stesse ", denunciano gli abitanti.

La richiesta di aiuto

I cittadini, dopo l'episodio dei giorni scorsi, avrebbero segnalato il caso all'assessore regionale alle Politiche sociali e abitative, Stefano Bolognini, tramite una lettera. Nella risposta si parlerebbe di figure alternative ai custodi da inserire, in futuro, nelle portineri, anche con il fine di evitare occupazioni o episodi di abusivismo. Uno degli abitanti di via degli Apuli, avrebbe fatto sapere che la presenza e il controllo da parte della polizia non sarebbe sufficiente a "garantire sicurezza e decoro" nel quartiere. " Continuano a moltiplicarsi le discariche a cielo aperto ", spiega il residente. Che prosegue: " Certo, Amsa e i vigili stanno sperimentando le telecamere per sanzionare gli incivili, eppure tanti episodi rimangono impuniti. E i cortili dei caseggiati si riempiono di sacchi di pattume ".

Il problema delle occupazioni