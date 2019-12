Happy Natale Happy Panettone, a Palazzo Bovara weekend di festa dedicato al dolce artigianale

Una grande festa del panettone artigianale aperta a tutti promossa da Confcommercio Milano sabato 14 e domenica 15 dicembre a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio in corso Venezia 51 (MM1 Palestro). Nel cortile dello storico palazzo una tensostruttura (realizzata dall’azienda Franzini) ospita – dalle 10 alle 19 in una magica atmosfera natalizia con l’allestimento a cura di AssoStaging (Associazione degli home stager) - gli eventi di un weekend dedicato al dolce tipico della tradizione milanese con Happy Natale Happy Panettone, coinvolgendo pasticceri, chef e panificatori per showcooking, masterclass e offerndo ogni ora degustazioni di panettoni dolci e salati.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, “Artisti del Panettone”, Apci (Associazione Professionale Cuochi Italiani), MN Holding, Bit, Homi e Tuttofood e ha il patrocinio di Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Regione Lombardia e rientra nel palinsesto delle iniziativedi Milano Super Christmas 2019 (guarda il programma).

DIALOGO SUL PANETTONE CON I GIOVANI

Ad aprire la due giorni, sabato 14 alle ore 9, Il panettone si racconta. Tradizione, ricordi e futuri. Per dialogare sul dolce tipico milanese, sulle sue origini, ma anche sulla sua evoluzione sempre più internazionale, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli incontrano i giovani assieme allo chef Alessandro Borghese, al maestro panificatore Matteo Cunsolo e al maestro pasticcere Campione del mondo, Luigi Biasetto.

SFIDE E DEGUSTAZIONI

Domenica 15 dicembre, alle 11, premiazione – aperta al pubblico – degli Artisti del Panettone, evento promosso da MN Holding in partnership con SkyUno e La Gazzetta dello Sport che coinvolge il pubblico di appassionati con degustazioni blind (al buio) dei panettoni realizzati dagli artisti-pasticceri abbinati a interpretazioni salate di cuochi Apci: Claudio Sadler, Tano Simonato, Tommaso Arrigoni, Andrea Provenzani, Vincenzo Butticé, Massimo Moroni, Lorenzo Buraschi, Fabio Zanetello, Domenico della Salandra, Alfio Colombo, Franco Aliberti, Roberto Carcangiu. La formazione degli “Artisti del Panettone” è composta da Vincenzo Santoro, Fabrizio Galla, Paolo Sacchetti, Alfonso Pepe, Salvatore De Riso, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Gino Fabbri, Carmen Vecchione e dal collettivo Infermentum.

Ad “Artisti del Panettone” è inoltre abbinato il concorso Panettone classico milanese basso e senza glassa, ideato e realizzato in partnership con La Gazzetta dello Sport. Il numero uno della classifica della Gazzetta, il panettone creato dalla famiglia Cerea di Da Vittorio, entra nella competizione finale. Presidente della giuria il campione del mondo Luigi Biasetto, vincitore dell’edizione 2018.

Sarà assegnato anchehe il premio speciale della giuria VIP composta da gli Autogol, lo chef Alessandro Borghese, la “Iena” Nicolò De Devitiis, il Trio Medusa, Pupo, le conduttrici Lodovica Comello e Victoria Cabello, il cantautore Anastasio, Francesca Barberini e l’influencer Tommaso Zorzi. A conclusione della cerimonia di premiazione di domenica 15, brindisi di Natale con i Franciacorta Berlucchi.

I panificatori dell’Associazione milanese (Filiera agroalimentare di Confcommercio Milano) propongono sabato 14 dicembre assaggi per la campagna Il panettone è Italiano, ideata da Silvia Famà, editore del magazine Cucine d’Italia e nata dalla volontà di valorizzare il più celebre lievitato Made in Italy tutelandolo da imitazioni a basso prezzo e da contraffazioni. Guida all’assaggio e all’acquisto, condotta dal presidente Matteo Cunsolo, per riconoscere i panettoni di qualità e poter così procedere ad un acquisto consapevole.

Diversi i protagonisti di “Happy Natale Happy Panettone”: con Altoga (Associazione torrefattori) la coffee addiction di Gianni Cocco e una versione di panettone liquido; Chocolate Academy Milano, la scuola professionale dedicata al cioccolato, fondata nel 2017 da Barry Callebaut, azienda leader mondiale nella produzione di cacao e di cioccolato, partecipa con la realizzazione di panettoni decorati al cioccolato dedicati ai bambini e firmati dal direttore dell'Academy Alberto Simionato e dalla maestra pasticcera e maître chocolatier Silvia Federica Boldetti.

Presenti, inoltre, nella due-giorni di Palazzo Bovara, gli allievi del Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, la scuola di formazione della Confcommercio milanese.

OTTO TAVOLE DI NATALE A TEMA

Al primo piano di Palazzo Bovara si festeggia il Natale con otto tavole imbandite grazie alla collaborazione con Art (Arti della Tavola e del Regalo). Due tavole fiabesche (Easylife e Villeroy & Boch); due tavole romantiche (Sambonet Rosenthal e Corrado Corradi con L’Abitare e Ichendorf); due tavole tradizionali (Alessi Collezione Dressed by Marcel Wandres e Wedgwood by Carlo Maino); due tavole pop (Tognana e Taitù).

Non mancheranno – nella due giorni - l’attenzione alla ricerca e alla solidarietà con le stelline di Natale in vendita nello stand di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in vendita e l'attenzione alla sostenibilità e antispreco con la distribuzione di foody bag di Re-Box.

DEGUSTAZIONI CON IL PANETTONE DIFFUSO

In questo weekend il panettone artigianale diventa anche "diffuso" in città con degustazioni in pasticcerie e panifici e nei bar e ristoranti aderenti associati a Epam (Associazione pubblici esercizi) e una mappa sugli itinerari del panettone realizzata con la Camera di commercio.

TUTTI I TREND DELLE FESTE

È il quadro che emerge Dall’indagine promossa dalla Camera commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio Milano, le manifestazioni di Fiera Milano Bit (turismo)Milano, Homi (Stili di vita) e Tuttofood (agroalimentare) e realizzata da Digicamere che ha devoluto 1.000 euro a “Save the children” emerge po il quadro delle tendenze del natale 2019. Vediamole.

Natale classico con il panettone protagonista per il 73%, sostenibile con regali confezionati in materiali riciclabili per il 61%, trendy grazie alle candele in tavola per il 52% e agli alberi di Natale monocolore per il 43%, alternativo con lasagne vegetariane per il 33%, in viaggio per il 36% che sceglie l’Italia e le capitali europee, sognando le Maldive. Il veglione di Capodanno si trascorre a casa per il 70%, al ristorante o in piazza per il 15%.