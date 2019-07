Incendio in un deposito ​di rifiuti speciali

Un vasto incendio ha devastato un deposito contenente rifiuti speciali, in una ditta di Settimo Milanese. Intorno alle 5 di questa mattina, un rogo si è sviluppato nel magazzino di bia Sabin, inghiottendo un capannone di circa 1.400 metri quadrati, che è stato completamente bruciato. Al suo interno erano presenti rifiuti speciali.

Sul posto sono intervenute 10 squadre dei vigili del fuoco, con circa 50 uomini in tutto, che hanno cercato di domare l'incendio, 2 ambulanze e alcune squadre speciali di polizia. Per il momento non si registrano feriti. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata dal luogo dell'incendio e sarebbe stato proprio il fumo a richiamare l'attenzione dei cittadini, che hanno dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, sembra che la parte contenente i materali più pericolosi non sarebbe stata invasa falle fiamme. In un'area dell'edificio, infatti, sono presenti polveri di scarti industriali.

Non è il primo rogo di un deposito di rifiuti che si verifica nel Milanese negli ultimi mesi: a ottobre scorso, infatti, in zona Bovisa andò a fuoco un magazzino contenente rifiuti, che generò una colonna di fumo intenso, visibile anche a chilometri di distanza, che per giorni lasciò Milano avvolta da un odore acre.