Lega, Maroni stronca la candidatura della Bongiorno: "Io e Bossi combattevamo Andreotti"

Matteo Salvini ingaggia Giulia Bongiorno tra le file del Carroccio. "Sarà capolista in diversi territori - ha annunciato il leader leghista - è il segno di una Lega che cresce, che si occupa di sicurezza, di regole e di riforma della giustizia" . Avvocato penalista, ex deputata di Alleaza nazionale prima e dalla compagine finiana "Futuro e libertà", la Bongiorno non ha nascosto "un po' di emozione" al pensiero di ritornare in Parlamento. Ma la sua candidatura ha creato anche alcuni mal di pancia. "È davvero cambiato il mondo - ha commentato Roberto Maroni - io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti" .

"In questo Paese sta succedendo una cosa che non mi piace affatto, la contumacia, tutti si occupano di politica ma poi nessuno la fa. Io mi sentivo un po' contumace - ha ammesso ieri - in questi anni ho portato avanti delle battaglie stando seduta al mio studio, tanto avevo la mia visibilità, ma poi se non si è in Parlamento le cose non si fanno" . I successi professionali non sono mai mancati. Nella sua carriera ha iniziato a farsi conoscere a 27 anni con il processo per mafia contro Giulio Andreotti nel quale, da giovane avvocato, ha assunto la difesa del leader Dc insieme a Franco Coppi. Più recente è stato, invece, il successo professionale ottenuto con l'assoluzione di Raffaele Sollecito, uno degli indagati per l'omicidio di Meredith Kercher, nell'ambito del delitto di Perugia. Palermitana, classe 1966, la Bongiorno è stata la prima ad ammettere la "distanza" (non solo geografica) che esiste tra lei e Salvini. "Nascendo al Sud - ha spiegato - Salvini mi sembrava la persona piu lontana da me" .