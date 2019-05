Legnano, il dirigente intercettato: "Mica abbiamo problemi ad andare in galera"

"Ma mica abbiamo problemi di andare in galera, non è questo il problema. È non dare spazio a robe strumentali, capito? [..] Una letterina e vi sistemo tutto secondo me…" . Enrico Barbarese, dirigente per lo sviluppo organizzativo del comune di Legnano – indagato nell'ambito dell’inchiesta anti-corruzione nel comune, la cui giunta è stata azzerata – parlava così al telefono con il sindaco leghista Gianbattista Fratus e il suo vice, nonché assessore al Bilancio Maurizio Cozzi.

Proprio Barbarese stesso rappresenta per i magistrati uno dei casi di turbativa contestati al comune di Legnano, reo di averlo nominato dirigente comunale, "in totale violazione" delle leggi con una "manipolazione della procedura selettiva", secondo quanto si legge nell'ordinanza del gip di Busto Arsizio che ha disposto gli arresti. Il primo cittadino Fratus, l'assessore al Bilancio e vicesindaco Cozzi e l'assessore alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini - che in un’intercettazione ha citato anche Matteo Salvini - sono sotto indagine della magistratura per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale