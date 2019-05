Dalla Lombardia all'Europa

Sostegno alle piccole e medie imprese, difesa del made in Italy e - in particolare - del «made in Lombardy», il recupero di fondi per finanziare le grandi infrastrutture del territorio (a partire dalla Tav) o evitare la fuga dei giovani talenti all'estero. Sono venti gli eurodeputati eletti domenica nella circoscrizione nord-ovest che comprende Lombardia, Piemonte e Liguria, e tra la squadra dei lombardi è ben nutrita. Avranno a cuore gli interessi del Paese, ovvio, ma probabilmente un'attenzione speciale per il territorio che li ha promossi a Bruxelles e Strasburgo. A molti di loro abbiamo chiesto quali sono i primi impegni che intendono mantenere.

Gli eletti della Lega al nord sono in tutto nove. Il leader Matteo Salvini, capolista e milanesissimo, rinuncerà al seggio aprendo le porte in Ue al ligure Marco Campomenosi, primo dei non eletti. Sono lombardi Angelo Ciocca (già eurodeputato uscente), la consigliera a Palazzo Marino e al Pirellone Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri che occupa la poltrona di vicesindaco a Busto Arsizio, i bresciani Oscar Lancini e Stefania Zambelli, Alessandro Panza è originario della Val d'Ossola ma vive a Milano da lunghi anni, il bergamasco Marco Zanni. Il Pd ha strappato cinque seggi nel nord-ovest e quattro degli eletti sono lombardi: l'ex sindaco Giuliano Pisapia, l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino, la deputat Irene Tinagli e Patrizia Toia, al quarto mandato in Europa. Ha conquistato il biglietto di ritorno a Bruxelles Eleonora Evi, che ha battuto ai voti anche la capolista «paracadutata» al nord da Di Maio per il Movimento 5 Stelle. M5S ha vinto due seggi, l'altro è della ligure Tiziana Beghin. Oltre 187mila preferenze per Silvio Berlusconi che al nord guidava la lista di Forza Italia che ha eletto anche il cremonese Massimiliano Salini. Se il Cav opterà per il seggio conquistato anche al sud, al suo posto entrerà Lara Comi per il bis. Sceglierà sicuramente il collegio Centro la leader Fdi Giorgia Meloni, quindi andrà in Ue il primo dei non eletti Pietro Fiocchi, lecchese.