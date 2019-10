Malore sull'autobus mentre va a scuola: muore una 12enne

Ha un malore sull'autobus mentre va a scuola. Una ragazzina egiziana di 12 anni muore per emorraggia cerebrale.

Così, una giovane studentessa è morta subito dopo essere stata trasportata all'ospedale San Carlo di Milano. La dodicenne si era sentita male sull'autobus mentre andava a scuola. Stando a quanto si apprende dal Corriere della Sera , ad accorgersi del malore è stato l'autista del mezzo che, preoccupato dalle circostanze, ha allertato immediatamente il 118. Quando i sanitari sono giunti sul luogo, la ragazzina era già in arresto cardiaco. Arrivata in fin di vita nel vicino ospedale, i medici ne hanno accertato il decesso per emorraggia cerebrale. La notizia è stata diramata attraverso una nota stampadallo staff del San Carlo.