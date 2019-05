Maxi tamponamento sulla Milano-Meda: quattro feriti e lunghe code

Paura sulla superstrada Milano-Meda, dove questa mattina verso le ore 7:50 si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro automobili. L'impatto è avvenuto precisamente nel tratto compreso tra Lentate sul Seveso e Barlassina, in direzione Milano. Sul posto si sono recati un'ambulanza di Avis Meda per soccorrere i feriti in codice giallo, due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Seregno e Lazzate e gli agenti della polizia stradale per effettuare i primi rilievi del caso. Stando alle prime indiscrezioni non dovrebbero esserci persone in gravi condizioni.

L'incidente

Le immagini del sinistro parlano chiaro: una Ford, tamponata da una Volvo, si è sollevata da terra rimanendo letteralmente in obliquo sul cofano dell'altra vettura. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Le strade sono state messe in sicurezza al fine di consentire il regolare svolgimento della ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto avvenuto.

Scoppia la polemica