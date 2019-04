Milano, l'omicidio choc: ammazza la madre con un levatorsoli

Corrado Badagliacca è stato trovato ieri in stato confusionale in via Avogadro a Cinisello, dove i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni lo hanno riconosciuto e fermato a circa un chilometro di distanza dal suo appartamento di via Sicilia. Gli inquirenti della procura di Monza hanno emesso un decreto di fermo nei confronti del 21enne che - stando all'ipotesi prevalente - avrebbe ucciso la madre con un levatorsoli.

La tragedia

Lucia Benedetto, casalinga 49enne, è stata colpita ripetutamente dall'attrezzo da cucina: la mattanza è terminata con un fendente che si è rivelato fatale per le sorti della donna. Tuttavia ci sono ancora dubbi sull'origine dell'omicidio. Da cosa è derivato questo gesto atroce? Fino ad ora la pista più concreta riguarda un raptus del ragazzo, che già nei giorni scorsi aveva dato dimostrazione di svariati segni di disagio psichico.