Milano, autista picchiato a sangue da un ubriaco

Folle aggressione a Milano la notte scorsa, tra venerdì 14 e sabato 15 giugno. Un autista stava guidando un bus della linea 95, quella che collega la zona Barona a Rogoredo, quando uno straniero 39enne di origini cilene, è salito sul mezzo, visibilmente ubriaco, e ha iniziato a importunare i passeggeri. A quel punto il guidatore, un 55enne dipendente dell’Atm, l’Azienda tranviaria milanese, ha invitato l’uomo a scendere dall’autobus. Il 39enne è sceso ma non si è allontanato. Anzi, ha preso una bottiglia e l’ha lanciata con violenza contro il finestrino mandandolo in frantumi. L’autista si è quindi visto costretto a fermare la corsa e a far scendere i passeggeri.

Il cileno ha approfittato del momento per scagliare un pugno al guidatore, colpendolo violentemente all’occhio destro. Oggi sulla pagina di Facebook dai Tranvieri di Milano è stata postata la foto dell’occhio gonfio e irriconoscibile del collega. L’aggressione è avvenuta la scorsa notte in piazza Angilberto, in zona Corvetto, a Milano. Subito sul luogo sono giunte le Forze dell’ordine che hanno bloccato l’aggressore e prestato il primo soccorso alla vittima. L’uomo è stato arrestato dalla polizia e dovrà rispondere delle accuse di lesioni, danneggiamento e interruzione del pubblico servizio. L’autista è invece stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.