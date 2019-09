Milano, deruba un bambino e aggredisce agente: arrestato marocchino

Ancora un'aggressione commessa da un cittadino straniero ai danni di un rappresentante delle forze dell'ordine a Milano. Stavolta a farne le spese è stato un agente di polizia accorso in aiuto di un bambino a cui era stato rubato il cellulare.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato la scorsa domenica mattina, intorno alle 12:00. Dopo aver notato un bimbo di 10 anni, che teneva in mano il proprio smartphone all'interno di un vagone della linea M1 diretto a Sesto San Giovanni, il soggetto è scattato e con un gesto repentito ha sottratto il dispositivo al minore. L'extracomunitario è sceso alla fermata metro di Loreto ed ha cominciato a correre sulla banchina, inseguito dal piccolo e dal padre.

Le grida hanno richiamato l'attenzione di parecchi viaggiatori, ed in breve è stato diramato l'allarme. A lanciarsi all'inseguimento del ladro alcuni agenti della Polmetro, che in poco tempo sono riusciti a raggiungere lo straniero. Deciso a non lasciarsi prendere, quest'ultimo ha opposto una strenua resistenza al fermo, arrivando a scagliarsi contro gli uomini in divisa. Durante la colluttazione, uno degli agenti è rimasto ferito.

Ridotto finalmente in manette, il facinoroso è stato condotto in centrale ed identificato. Si tratta di un 28enne marocchino, ora dietro le sbarre della casa circondariale di San Vittore (Milano) con l'accusa di furto aggravato e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il poliziotto aggredito ha avuto invece necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove gli sono stati riconosciuti 10 giorni di prognosi.

