Milano, donna precipitata dal quarto piano: il corpo trovato davanti al Tribunale

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato di fronte al Tribunale di Milano. Il cadavere è stato scoperto stamattina sul marciapiede in corso di Porta Vittoria a pochi passi dalla fermata del tram, la vittima di nazionalità filippina sarebbe precipitata dal quarto piano di uno stabile vicino. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe della collaboratrice domestica di 55 anni di una famiglia che abita nel condominio, ma sarebbe via per le vacanze. Al palazzo dal quale è caduta la donna si accede dalla via privata Cesare Battisti, ma si affaccia sul corso dove si trova il Tribunale meneghino.

Ancora da chiarire cosa sia successo. Al momento non è esclusa la possibilità di un suicidio o qualsiasi altra causa, ma la polizia, sul posto per effettuare gli accertamenti e i rilievi del caso, ipotizza che si tratti di un incidente. Sembrebbe che la donna stesse pulendo le finestre dell'appartamento, quando ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. Dall'anta rimasta aperta si scorge, infatti, la scala e il detergente per vetri.

