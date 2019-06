Milano, due ragazzi disabili cadono dentro il Naviglio: un disperso e un ferito

Due ragazzi disabili sono caduto nel Naviglio Grande, a Milano: uno di loro è disperso, l’altro, invece, è ferito in gravi condizioni.

I due giovani diversamente abili facevano parte entrambi di un centro disabili diurno di Macherio (in provincia di Monza-Brianza) e stavano facendo una gita lungo il Naviglio, a bordo di tricicli adattati alle persone con handicap.

Percorrendo la pista ciclabile che costeggia il fiume i due sono precipitati: i ragazzi erano legati ai tricicli con cinture di sicurezza. Il primo ad essere recuperato dalla squadra sommozzatori dei vigili del fuoco è stato un 27enne che è stato portato fuori dall’acqua in condizioni gravi e rianimato. Con l'elisoccorso è stato trasportato poco dopo in ospedale al San Raffaele, dove si trova tuttora in pericolo di vita. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno recuperato la sua bicicletta.

I pompieri sono invece alla disperata ricerca dell'altro ragazzo: al momento hanno individuato il triciclo che risulta conficcato a testa in giù sull'altra sponda del Naviglio; sono al lavoro per recuperarla e verificare se il ragazzo sia rimasto legato al mezzo.

Le ricerche proseguono, ma si teme il peggio.