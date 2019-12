Milano, gesto choc nel presepe: spunta una bottiglietta di urina

La mamma dei cretini è sempre incinta. E infatti qualcuno ha pensato bene di posizionare una bottiglietta piena di urina accanto alla Madonna, all'interno del presepe allestito presso il Municipio 4 a Milano. Un gesto di sfregio, senza rispetto alcuno. E per una vigliaccata del genere, c'è fortunatamente anche chi sa rispondere con una "carezza". Come quella signora che dopo aver saputo della deturpazione, si è recata sul posto per lasciare una pianta. A raccontarlo a ilGiornale.it è Paolo Guido Bassi, esponente della Lega e presidente, per l'appunto, del Municipio 4, teatro del fattaccio.

"La vicenda, purtroppo, è molto semplice ed è tutta in quella foto. Ieri mattina, sul presto, qualcuno evidentemente disturbato, ha lasciato questa bottiglia di urina proprio di fronte alla Madonna del presepio che abbiamo allestito all'ingresso dell'aula consiliare del municipio. Un gesto esecrabile, sul quale non voglio fare congetture, pensando a chi possa essere stato: non vi sono né sicurezze né garanzie di colpevolezza, quindi non voglio fare ipotesi sulla matrice. Ciò detto, è un gesto volgare che si commenta da solo" , le parole di Bassi, contattato telefonicamente.

Da una brutta storia, al bel gesto di civiltà e distensione dell’anonima cittadina meneghina, come sottolineato dallo stesso presidente di municipio: "Una signora ha portato una piantina e l'ha messa lì per abbellire ulteriormente il presepio. Da un fatto negativo, ecco una reazione positiva che riempie davvero il cuore". Il Municipio 4, peraltro, si è molto impegnato per valorizzare il presepe come simbolo di pace, speranza e tradizione, attraverso una serie di eventi, coinvolgendo la comunità, scuole, parrocchie e centri anziani, oltre che negozi e condomini del quartiere.

La condanna