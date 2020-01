Milano, ivoriano spezza la gamba ad un agente durante le fasi di fermo

Arriva dalla città di Milano la notizia dell'ennesima violenta aggressione commessa da un cittadino straniero ai danni di un rappresentante delle forze dell'ordine impegnato nell'esercizio delle proprie funzioni. Stavolta a farne le spese è stato un agente del reparto Nibbio della polizia di Stato, che ha riportato la frattura di una gamba in seguito allo scatto d'ira dell'extracomunitario che stava cercando di immobilizzare a seguito di un atto di vandalismo.

I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato alcuni dettagli della vicenda, si sono verificati durante il primo pomeriggio di lunedì 13 gennaio. Sono all'incirca le ore 13:20 quando due agenti in motocicletta, che si trovavano impegnati in un'ordinaria operazione di pattugliamento del territorio, notano un ragazzo di colore intento a trafficare intorno ad una cabina telefonica in largo Claudio Treves.

Insospettiti dall'atteggiamento del giovane, pertanto, i poliziotti hanno deciso di avvicinarsi a lui per comprendere che cosa stesse facendo. Dopo averlo raggiunto, sono smontati dalla sella delle moto e lo hanno colto in flagranza di reato mentre danneggiava la postazione telefonica.

A questo punto gli agenti hanno ordinato al ragazzo di fermarsi e di fornire le proprie generalità, scatenando così la sua violenta reazione. Alla richiesta di esibire i documenti identificativi, infatti, lo straniero ha dato letteralmente in escandescenze, scagliandosi come una furia contro di loro. Ne è dunque nata una colluttazione, durante la quale il facinoroso ha più volte colpito con forti calci e pugni i poliziotti che cercavano in ogni modo di contenerlo. Travolto dall'extracomunitario, uno degli uomini in divisa è caduto rovinosamente a terra, riportando la frattura di una gamba.

Necessaria, dunque, la richiesta alla centrale operativa dell'invio di rinforzi sul posto. Grazie all'arrivo di una seconda pattuglia, il giovane è stato finalmente immobilizzato e ridotto in manette. Caricato su una vettura di servizio e tradotto negli uffici della questura di Milano, il soggetto è risultato essere un 21enne proveniente dalla Costa d'Avorio. Dai controlli è emerso che l'ivoriano è titolare di un regolare permesso di soggiorno, ma ha alle spalle diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Accusato ancora una volta di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l'africano è stato dichiarato in arresto.

Quanto all'agente rimasto ferito, è stato caricato su un'ambulanza giunta sul posto ed accompagnato in pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure del caso. I medici hanno riscontrato la frattura del perone e provveduto ad ingessare la gamba.