Milano, lite domestica: ​uomo accoltellato dal coinquilino

Ennesima lite domestica a Milano che si macchia di sangue. Nella notte, in via Primaticcio, due coinquilini hanno discusso per futili motivi, finché uno dei due non ha preso un coltello, affondandolo contro il compagno di stanza. La polizia di Stato è intervenuta questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, in seguito alla segnalazione della stessa persona ferita. La vittima, un cittadino polacco di 34 anni, era stata più volte colpita all'addome con una lama di piccole dimensioni.

Il responsabile del ferimento si è poi dato alla fuga, mentre il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Indagini in corso delle forze dell’ordine per rintracciare e arrestare l'aggressore.

Solo due giorni fa in viale Monza un trentenne egiziano è stato trovato morto in una pozza di sangue sul ballatoio di una palazzina, in circostanze ancora da chiarire e tuttora al vaglio degli inquirenti meneghini.