Milano, minaccia di suicidarsi in un post su Facebook. L'amico la salva

Un messaggio cripitico che lasciava poco spazio all'immaginazione. "Adios", aveva scritto la modella sui social. E così il suo amico ha deciso di chiamare la polizia per evitare il peggio. È successo a Milano, vicino a Sesto San Giovanni.

Come riporta Il Messsagero, la protagonista della vicenda è una ragazza di 30 anni che di professione fa la modella. L'amico sapeva che la ragazza non stava passando un bel periodo e quando ha letto su Facebook e Instagram quel messaggio è andato subito in allarme. Prima l'ha chiamata ma, non avendo avuto risposta, ha deciso di avvertire la polizia. Così gli agenti di una Volante del commissariato di Villa San Giovanni hanno individuato l'appartamento della modella e l'hanno soccorsa, per poi affidarla al 118.

L'amico è così riuscito a salvarle la vita. Ora la ragazza si trova in ospedale per svolgere alcuni accertamenti psicologici.

Solo due mesi è successo un fatto simile. E sempre a Sesto San Giovanni. Una donna di 54 anni ha minacciato di togliersi la vita su Facebook. "Mi ammazzo", ha scritto. La polizia è intervenuta tempestivamente e ha impedito alla donna di buttarsi dal balcone.