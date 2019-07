Milano, polizia e carabinieri sgomberano il centro sociale Corvaccio a Corvetto

È stato sgomberato questa mattina il centro sociale ex Corvaccio, in zona Corvetto, a Milano. A effettuare procedure di sgombero stata la polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri e l'operazione è stata condotta da agenti in tenuta antisommossa, e si è conclusa senza difficoltà e tensioni,

Le uniche criticità sono state quelle della viabilità stradale, che ha fatto registrare ingorghi. La polizia locale, infatti, ha deviat0 le linee Atm 77 e 96, e chiuso il passaggio in via Ravenna e via San Dionigi, per permettere a militari e poliziotti di svolgere il tutto in sicurezza. Con il risultato, però, anche di congestionare per qualche ora il traffico.

All'interno della struttura occupata abusivamente vi erano due persone, mentre all'esterno un gruppetto di quattro-cinque persone.

Il centro sociale si trovava in via Giovanni Battista Piazzetta, al civico 23, periferia sud-est del capoluogo lombardo, ed era già stato sgomberato mesi fa.

Il commento della Sardone