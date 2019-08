Milano, gli rubano la bicicletta con cui gira il mondo: appello in 3 lingue per ritrovarla

E’ dovuto arrivare a Milano per vedere la sua bicicletta, la sua compagna di viaggio e di vita, rubata in men che non si dica. Immediato il suo appello disperato sulla pagina Facebook dove ha raccontato quanto accaduto nella città meneghina. La sua speranza è quella di poterla ritrovare, magari proprio con l’aiuto di qualche navigatore del web. Brutta avventura per un ragazzo giapponese che sta girando il mondo in sella alla sua bici. Il mezzo infatti è stato rubato a Milano, mentre era parcheggiato nel cortile dell’ostello che ospita il ragazzo, in zona Ticinese.

Ha passato indenne Francia, America, Inghilterra, Svizzera, Cile, Patagonia e altri luoghi. Milano non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo, disperato per il furto, ha così deciso di chiedere aiuto sulla sua pagina facebook, postando diverse fotografie della scomparsa, e un appello in tre lingue diverse, Inglese, Italiano e Giapponese. Ecco il post "La mia bicicletta è stata rubata a Milano, Italia. L'ho messo nel cortile dell'ostello con le serrature, nel quartiere Ticinese. Non posso continuare il mio viaggio senza bici. Hai qualche idea per trovarlo?". In molti gli hanno risposto, suggerendogli di andare a denunciare il furto o, meglio, fare un salto alla Fiera di Sinigaglia, luogo dove spesso vengono rivenduti gli oggetti trafugati. Anche perché la polizia non sembra avergli dato molte speranze di poterla ritrovare.

Shunichiro Hata, questo il nome del giovane, ha postato anche le foto di loro due, lui e la bici, in giro per il mondo, sempre vicini, sempre insieme. Prima di raggiungere Milano. Per aiutare chi voglia dargli una mano ha anche dato il modello preciso della due ruote, si tratta di una Surly Disc Trucker. Magari i ladri, presi da compassione, decideranno di far ritrovare al giovane la sua bicicletta, in modo da permettergli di continuare il suo viaggio.

