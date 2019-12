A Milano scende la neve: imbiancata tutta la Lombardia

A Milano arriva la prima neve stagionale a quote basse: i primi fiocchi sono iniziati a scendere verso le ore 7.00 di questa mattina. A essere imbiancate anche la città e diverse province della Lombardia. Confermato dunque il passaggio della tempesta di Santa Lucia, una sorta di ciclone che nella giornata di oggi, venerdì 13 dicembre, attraverserà l'Italia da Nord a Sud. Sui profili social di alcuni utenti sono iniziate a circolare le prime immagini. Oltre alla maestosità dei paesaggi ripresi, non mancano però disagi: si registrano alcune problematiche in Valtellina, Valchiavenna e a Lecco, con rallentamenti sulla Superstrada 36. Difficoltà anche nel Bresciano e a Bergamo, dove si deve fare i conti con dei ritardi anche delle partenze degli aerei dallo scalo di Orio.

Atm sul proprio profilo Twitter ha diramato un comunicato ufficiale: " Molte linee di superficie stanno viaggiando con forti rallentamenti per traffico intenso in diverse zone. Vi invitiamo a considerare maggiori tempi d'attesa e percorrenza per pianificare il vostro viaggio. Se possibile usate le metropolitane ". Nello specifico si segnalano ritardi maggiori per le linee 1, 2, 5, 12, 15, 16, 19, 24, 27, 33, 54, 61 , 64, 73, 92, 93, 94 e 98.

Molte linee di superficie stanno viaggiando con forti rallentamenti per traffico intenso in diverse zone. Vi invitiamo a considerare maggiori tempi d'attesa e percorrenza per pianificare il vostro viaggio. Se possibile usate le metropolitane. — ATM (@atm_informa) December 13, 2019

Le previsioni

Il Comune di Milano ha provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale (Coc) presso la centrale operativa della Protezione Civile: si occuperà di effettuare degli aggiornamenti circa le condizioni meteo al fine di coordinare al meglio tutti gli interventi anche in casi di gelate. Amministratori di condominio e proprietari di negozi sono stati invitati a spargere il sale davanti agli edifici e sui marciapiedi; sono stati infine preallertati gli uffici pubblici del Comune e le scuole dell'infanzia ed elementari.

Nelle prossime ore un nuovo fronte in avvicinamento da Nord-Ovest determinerà un peggioramento del tempo anche in Lombardia; tuttavia i fenomeni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni in quanto assumeranno un carattere irregolare, con intensità generalmente debole. A partire da domani saranno protagoniste correnti più asciutte in arrivo dai quadranti nord-occidentali che provocheranno diffusi rasserenamenti. Il fine settimana sarà in prevalenza soleggiato, ma nella giornata di lunedì non è da escludere una nuova fase di maltempo che potrebbe portare precipitazioni diffuse su tutta la Lombardia.

Intanto a Roma - tra critiche e lamentele - sono state chiuse scuole di ogni ordine e grado, parchi, ville storiche e cimiteri: sono previsti venti di burrasca e burrasca forte, raffiche di tempesta, forti mareggiate lungo le coste esposte, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Tra le regioni interessate dai fenomeni ci sono anche Umbria, Marche, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?