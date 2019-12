Milano, scontro tra bus Atm e camion Amsa. Una donna in coma

Drammatico incidente questa mattina a Milano dove un bus dell’Azienda tranviaria milanese si è scontrato con un camion dell’Amsa. Una ventina le persone rimaste ferite, tra loro una donna che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano, era andata in arresto cardiaco. Adesso la 49enne sarebbe in coma. Ancora da chiarire se la donna si trovava al semaforo in attesa di poter attraversare la strada o sulla pensilina pronta per salire sul filobus. La donna sarebbe comunque stata investita e finita quindi in coma, dopo essere andata in arresto cardiaco. Il violento scontro tra i due mezzi pesanti, secondo le prime informazioni pervenute, si è verificato questa mattina, sabato 7 dicembre, in viale Ergisto Bezzi, all’angolo con via Marostica, sulla circonvallazione ovest, poco dopo le ore 8. Immediati i soccorsi inviati dalla centrale Soreu, dichiarando la maxi emergenza.

Maxi emergenza. Una donna è in coma

Dieci ambulanze, due automediche e un’auto infermieristica sono arrivate sul luogo del tragico impatto. Oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Sarebbero 18 le persone coinvolte, di cui due una donna, in gravissime condizioni. La 49enne si trovava al semaforo quando è stata investita in seguito all’incidente. Al momento si troverebbe in coma, è stata trasportata al Policlinico. Non si è ancora capito se la vittima stava aspettando di salire sul filobus, se doveva attraversare la strada, o se invece fosse a bordo del mezzo e sia stata sbalzata fuori e investita. Altre quattro persone in codice giallo e dodici feriti ancora da valutare. Il conducente del bus, un filobus Atm della linea 91, era inizialmente rimasto incastrato tra le lamiere. Non avrebbe mai perso conoscenza. Avrebbe riportato un trauma cranico non di grave entità. Feriti anche i tre operatori ecologici sul camion dell'Amsa. Uno di loro ha una frattura sospetta al femore. Durante lo scontro il bus è uscito dalla corsia preferenziale, proprio a causa della violentissima collusione. Il bilancio dei feriti è di tre persone ricoverate in ospedale in codice giallo, negli ospedali Niguarda, San Carlo e San Paolo. Otto i soggetti trasportati per ferite meno preoccupanti, dei quali tre al San Paolo, tre al Fatebenefratelli, uno al Pini e uno al San Carlo. Altre sei persone sono state medicate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Circolazione deviata e bus sostitutivi

L’Azienda tranviaria milanese ha postato un tweet dove comunica l’avvenuto incidente stradale e la modifica del servizio delle linee 90 e 91. La prima farà capolinea in piazza Belfanti, mentre la seconda in piazzale Brescia. L’azienda ha inoltre informato gli utenti che sono stati attivati dei bus sostitutivi nella tratta non percorsa. La circolazione resterà comunque difficile forse per l’intera giornata, anche per permettere a polizia e carabinieri di effettuare i rilevamenti del caso e cercare di capire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Importante sarà la visione da parte delle forze dell’ordine dei video registrati dalle telecamere di sicurezza presenti lungo il tragitto interessato.

Ieri altri feriti a Milano, in metropolitana

Nella giornata di ieri, sempre a Milano, si era verificato un altro problema per l’Atm. In metropolitana, sulla linea rossa San Babila, nella tarda serata di ieri, venerdì 6 dicembre, un convoglio aveva subito un’improvvisa frenata, inchiodandosi e provocando la caduta di una ventina di passeggeri che hanno riportato ferite e contusioni.

