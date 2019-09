Milano, senegalese senza biglietto pesta ghisa e vigilanti: è libero

Violenta aggressione ai danni di rappresentanti delle forze dell'ordine andata in scena martedì scorso a Milano. Protagonista della vicenda A.K., un 23enne senegalese che non ha esitato ad attaccare vigili e gli addetti alla sicurezza dopo essere stato trovato senza biglietto a bordo di un filobus della linea 90 della Atm.

L'episodio intorno alle 14:30, quando alcuni controllori sono saliti a bordo del mezzo fermo in piazzale Maciachini. Con loro anche alcuni vigilantes seguiti dagli uomini della polizia locale. Compreso di trovarsi nei guai, il senegalese si è subito innervosito e, dopo aver spintonato i controllori, è riuscito a farsi strada tra i passeggeri e raggiungere l'uscita.

In breve è scattato l'inseguimento, con i vigili ed i dipendenti Atm che scendevano dal filobus per correre dietro allo straniero, fuggito in direzione via Crespi.

Raggiunto e messo con le spalle al muro, il 23enne si è quindi scagliato come una furia verso gli agenti, cercando addirittura di strappare una pistola d'ordinanza dalla fondina di uno di essi. Per immobilizzare lo straniero, che ha continuato a scagliare calci e pugni, sono state necessarie ben sei persone, rimaste tutte ferite. Al termine della colluttazione, il senegalese è stato comunque ammanettato e contenuto alle gambe tramite delle apposite fascette.

Condotto negli uffici della polizia locale di via Custodi, A.K. è risultato essere un incensurato irregolare sul territorio nazionale. Il suo permesso di soggiorno, infatti, è scaduto da tempo. Accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha ricevuto una denuncia prima di tornare tranquillamente a piede libero.

Tanta la rabbia da parte di Daniele Vincini, segretario del Sulpm (Sindacato unitario lavoratori polizia municipale) . "Com’è possibile che un personaggio del genere, che ha picchiato sei persone solo perché gli hanno chiesto il biglietto, non sia stato arrestato? Stiamo ancora aspettando gli spray al peperoncino" , ha dichiarato, come riportato da "IlGiorno".

Rimasti feriti in seguito alla violenta reazione del senegalese, i quattro ghisa ed i due addetti alla sicurezza dell'Atm sono finiti al pronto soccorso, dove hanno ricevuto dai 7 agli 8 giorni di prognosi.