Giro di prostituzione dei trans: lo choc alla scuola dei bambini

Milano – Via Padova, pieno giorno. Fino a qualche ora fa nei pressi di una scuola diverse transessuali adescavano tranquillamente i clienti, come nulla fosse. Nel pomeriggio di martedì 5 novembre un controllo straordinario del territorio, in quella che è una delle più note zone critiche e sensibili di Milano, ha però portato alla denuncia di due trans per atti osceni in luogo pubblico. Gli uomini delle forze dell’ordine schierati sul campo hanno controllato più di quaranta persone sospette, anche all’interno del Parco Trotter, dov’è appunto situato l’istituto Comprensivo Casa Del Sole.

Le due – una del Salvador di 34 anni e una peruviana di 48 anni – oltre alla denuncia sono state anche multate per una cifra di 6.600 euro. In aggiunta, le due trans sudamericane hanno subito il decreto di allontanamento dalla zona. Ciò significa che, almeno in teoria, non dovranno avvicinarsi e stazionare in quella fetta di Milano. (Clicca qui per vedere il video)

Un’area, come noto, molto difficile e ad alta-altissima concentrazione di extracomunitari: è infatti il quartiere multietnico della città per eccellenza e negli ultimi anni si è contraddistinto per episodi di degrado, spaccio di droga, criminalità, abusivismo e, appunto, prostituzione. Il tutto anche con la connivenza di qualche esercizio commerciale, che funge da punto di ritrovo e incontro. E la sera, da quanto denunciato dai residenti, la situazione è spesso fuori controllo, con le “passeggiatrici” straniere che litigano, urlano, si lanciano oggetti e, non di rado, provocano delle vere e proprie risse.

Ci abbiamo fatto un salto e il problema della prostituzione inizia già da via Leoncavallo, di fatto strada parallela di Via Padova. Qui, negli spazi di un autolavaggio lasciato in balia del degrado, ci è stato segnalato che alcune prostitute, di notte, vi si appartano con i clienti e consumano i rapporti sessuali. Facendo due passi per la struttura e per le aiuole circostanti, troviamo una notevole quantità di vestiti, bottiglie di vetro vuote e rifiuti di ogni genere e tipo. E, soprattutto, il suolo è disseminato da numerosi escrementi umani. Una situazione, insomma, insostenibile.