Milano, con un trolley vuoto rubavano i bagagli dei viaggiatori

A Milano due stranieri, un marocchino di 19 anni e un algerino 25enne, avevano messo in scena un piano per rubare i bagagli di alcuni passeggeri in partenza verso l’aeroporto di Malpensa. I ladri però sono stati beccati dalla Polizia nei pressi della Stazione Centrale di Milano.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la coppia faceva stallo nei pressi degli shuttle che partono dalla città per raggiungere l’aeroporto. I poliziotti hanno notato i due loschi individui uscire dalla stazione e raggiungere piazza IV novembre, dove si trovano i bus.

Un cenno tra i due e parte il raggiro. Appena si sono avvicinati al bagagliaio del bus, il 19enne ha posizionato il suo trolley, risultato in seguito vuoto, all’interno della stiva. Poco prima della partenza però ha ripreso il suo bagaglio insieme a quello di un altro passeggero. Come niente fosse. Impresa che non è riuscita al suo complice, che è stato invece fermato dai poliziotti.

I due hanno cercato di darsela a gambe travolgendo anche un agente che è stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di diciassette giorni. Il marocchino è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria, l’algerino è invece stato accusato di furto aggravato in concorso.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?