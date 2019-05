Pittura e talk al Wincity con la Radchencko e Pipitone

Appuntamento speciale con l'arte, al Sisal Wincity Diaz Milano che ospita una mostra originale e unica come lo sono gli artisti protagonisti che si presentano al pubblico giovedì 30 maggio alle ore 21 con un talk show con un giovane artista emergente della scena milanese, Francesco Pipitone e un Vip, la bellissima Ludmilla Radchencko che ha coltivato nel tempo la passione per la pittura, facendola diventare un vero e proprio mestiere.

Il talk show racconta due storie appassionanti e uniche e i punti di connessione legati all’arte in una modalità leggera e brillante per appassionare un pubblico eterogeneo e pronto a scoprire tutte le forme e i linguaggi dell’arte. Un tripudio di “storie” inserite nello scenario nell’atmosfera di Sisal Wincity, cornice perfetta per esaltare il contrasto delle luci e dei colori di ogni tela.

Nel talk affidato alla conduzione della giornalista Giulia Mizzoni, gli ospiti verranno trasportati non solo nella comprensione artistica raccontata direttamente dagli autori dell’opera, ma la loro espressione artistica si intreccerà alla storia delle loro vite, attraverso cinque parole chiave che rappresentano i capitoli che guideranno il racconto dei due ospiti. E una sesta parola chiave sarà scelta dal pubblico, perché il coinvolgimento sia totale e accattivante, come lo spirito dei Sisal Wincity.

Le opere, circa 20 per ogni artista, resteranno esposte perché possano essere riviste o interpretate sotto la diversa luce di un nuovo giorno. I quadri di Ludmilla si possono ammirare e scoprire fino al 18 giugno mentre, per dare spazio e un’ulteriore spinta alla notorietà dell’emergente Francesco, l’esposizione dei suoi quadri resterà per tutta l’estate, per dare modo anche al pubblico internazionale che frequenta Sisal Wincity di apprezzare un artista milanese, oltre i confini del suo territorio d’origine.

Il retro dei quadri di Francesco Pipitone, inoltre, per volontà dell’artista, riporterà la stampa di alcune poesie di Paolo Agrati, noto anche per essere fondatore di Slam, il primo coworking dedicato all’editoria e allo spettacolo che si propone di sviluppare e diffondere la poesia e le discipline letterarie legate all’oralità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti preceduto, a partire dalle ore 20, da un aperitivo gratuito con finger food stellati.