La musica avvolge San Siro: il jazz accompagna i cavalli

Nella settimana in cui molte città europee celebrano la Festa della Musica, l'Ippodromo di San Siro ospiterà un grande evento, che avrà come protagonista la musica. La Festa della Musica è un modo originale per celebrare gratuitamente l'arrivo dell'estate tra i viali alberati dello splendido complesso liberty dichiarato monumento di interesse nazionale.

Domani sarà anche una giornata di grande ippica: in pista si correranno le Oaks d'Italia, corsa al femminile sui 2200 metri, e il Gran Premio di Milano sulla distanza di 3mila metri. Ospite il ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio. L'Ippodromo è diventato un modello virtuoso a livello nazionale per il rilancio degli impianti ippici come spazi di aggregazione e ritrovo per le famiglie. Questo grazie a un fitto calendario complementare ai convegni ippici, composto da iniziative culturali e di intrattenimento, che ha permesso di registrare nelle ultime tre stagioni oltre 500mila visitatori.

In occasione della Festa della Musica, verranno allestite aree picnic, con paglia e bancali, dove i visitatori potranno rilassarsi e degustare le numerose specialità proposte dai selezionati food trucks dislocati tra i viali. La musica sarà la protagonista assoluta: per tutto il giorno ci saranno performance che si alternano a spettacoli itineranti e animazione. Oltre all'esibizione del Paolo Raia Trio Jazz (pianoforte, contrabbasso e batteria) che allieterà i cittadini nel primo pomeriggio, la punta di diamante della giornata sarà sicuramente Francesco Taskayali, giovanissimo compositore e pianista italo-turco, già protagonista a Piano City, che si esibirà alle 16.30 all'area Fontana con il suo concerto di pianoforte. La festa della musica non si esaurirà nelle esibizioni live: durante tutta la giornata diversi artisti si alterneranno in console, proponendo selezioni musicali al pubblico che potrà ballare nell'area adibita a Dj-Set nella piazza della Fontana.

Dalle 12 ci sarà il concerto degli artisti di strada, tra cui vale la pena citare la P-Funking Band, fantastica marchin' band perugina che fonde musica e movimento e il mago Macci che proporrà uno spettacolo divertente e di grande effetto, adatto a bambini e adulti. Torneranno anche le insegnanti di Yoga Beat, ospiti fisse all'Ippodromo: alle 16.30 si terrà la loro performance artistica, in cui verranno mostrate le basi dello yoga accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo.

Grande spazio alle famiglie e ai bambini: i piccoli ospiti potranno divertirsi con l'animazione e i giochi o sperimentare l'emozione di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony per il cosiddetto «battesimo della sella», assistiti dagli istruttori del Centro ippico lombardo. Intrattenimento pensato per i bambini ma anche per gli adulti con il tour gratuito #scoprisansiro che, attraverso un percorso organizzato per isole tematiche, svela i luoghi storici e più suggestivi dell'Ippodromo. Il percorso si snoda dal Parco Botanico al cavallo di Leonardo.