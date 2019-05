«Nulla quella sera poteva fermarmi»

«Quella notte, la notte del Bernabeu, era la mia notte ed ero deciso a viverla fino in fondo. Segnavo, segnavo ed ero deciso a non fermarmi mai. Quello stadio poi era una meraviglia, qualcosa capace di scatenarti l'adrenalina. Avevo 23 anni e con la Coppa Campioni chiusi un ciclo incredibile per uno così giovane: avevo già vinto scudetto, Coppa delle coppe, campionato europeo con la Nazionale e titolo di capocannoniere. E nessun italiano ha segnato come me tre gol in una finale di coppa campioni. Sono stati i due anni più felici della mia carriera».

Pierino Prati