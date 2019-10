Operaio cade nel vuoto nel cantiere della metro 4: è grave

Un altro incidente sul lavoro. Questa volta, teatro dell'infortunio, è uno dei cantieri della linea 4 della metropolitana di Milano, quello di via Foppa. Il sinistro nella mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre, attorno alle ore dieci: un operaio avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava a un'altezza di circa 4 metri da terra. È scivolato, precipitando nel vuoto.

Si tratta di un 61enne, caduto da un ponteggio. Subito, i suoi colleghi lo hanno soccorso, chiamando l'ambulanza. Sul posto anche un mezzo dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Il sessantenne è stato prontamente raggiunto dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Da quanto riportato da MilanoToday, l’operaio avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo e le sue condizioni sono tuttora critiche.

In corso le indagini dell'Arma dei carabinieri, che ha preso in carico il caso: sul posto i militari per tutte le verifiche e per condurre i rilevamenti.