Ragazzina fa arrestare il patrigno: violenze e botte alla madre

A Milano una ragazzina di soli 14 anni ha avuto la forza e il coraggio di denunciare l’uomo che, oltre ad aver abusato di lei quando era 12enne, picchiava selvaggiamente e violentava ripetutamente sua madre. Di fronte all’ultimo atto di violenza consumato nell’aprile scorso, durante il quale il 44enne milanese avrebbe spaccato le costole, le ossa del naso e la milza alla compagna, la ragazzina ha deciso di porre fine alle botte e ai soprusi, andando a denunciare il loro carnefice alla polizia.

L’uomo, in seguito alle indagini è stato arrestato dagli agenti del commissariato Comasina, con le accuse di maltrattamenti, violenza, lesioni e atti sessuali su minori. L’accusato è stato trasportato nel carcere di San Vittore. Secondo quanto emerso, il 44enne era già stato incriminato e processato in passato, per maltrattamenti e precedenti penali per spaccio di droga. L’uomo era stato però assolto in appello nel 2015.

In seguito, i servizi sociali avevano deciso di allontanare dalla madre la ragazzina, che si trova al momento in stato interessante, insieme ai suoi tre fratellini, tra i quali un neonato, e affidata a una struttura protetta. Quando però nell’aprile scorso la giovane aveva fatto ritorno nell’abitazione, aveva assistito al violento pestaggio e aveva preso la decisione di sporgere denuncia nei confronti del patrigno. Adesso l’aggressore si trova dietro le sbarre, dove dovrà rispondere delle violenze commesse.

