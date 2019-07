Rogoredo, anche i non vedenti si lamentano degli ascensori occupati dai tossici

A seguito delle numerose lamentele riguardanti gli ascensori presenti nella stazione ferroviaria di Rogoredo, troppo spesso usati e bloccati da tossicodipendenti, anche l’Associazione Disabili Visivi ha voluto dire la sua in merito. Proprio il Presidente dell'ADV, l’avvocato Giulio Nardone, ha sottolineato come spesso la situazione risulti insostenibile. Ha inoltre spiegato che “per legge tutti gli ascensori devono essere dotati di un allarme acustico che segnali l’eventuale avaria e, spesso, nelle stazioni questo segnale acustico risulta disattivato o addirittura guasto. La normativa prevede che, premendo il tasto di allarme posizionato all’interno dell’ascensore, questo si fermi immediatamente e parta un segnale acustico all’esterno. Allo stesso momento dovrebbe anche venire attivato un contatto telefonico con il tecnico che si occupa della manutenzione dell’impianto”.

Una volta segnalato il guasto, questi dovrebbe essere così risolto in breve tempo, o almeno avvertire dell’avaria le persone in attesa di poter usare l’impianto. Sovente, invece, le persone aspettano per molto tempo, senza che nessuno venga avvertito e possa risolvere il problema. Nardone ha inoItre dato importanza al controllo sui tossici che sempre più spesso, soprattutto alla stazione di Rogoredo, occupano gli ascensori, andando così a costituire una interruzione di pubblico servizio, punibile per legge.