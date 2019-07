San Raffaele, cede grata del parcheggio e vola giù per 13 metri

Un uomo di 54 anni è precipitato per 13 metri a causa del cedimento di una grata all'interno del parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, 5 luglio, verso le 22:30. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo si era recato presso la struttura ospedaliera per andare a trovare il figlio ricoverato nello medesimo ospedale ma, mentre stava camminando su una grata del parcheggio, questa avrebbe ceduto e l'uomo sarebbe caduto sulla grata sottostante facendo un volo di oltre dieci metri fino ad arrivare al piano meno tre.

L'uomo è stato immediatamente ricoverato in codice rosso avendo riportato numerose fratture su tutto il corpo, tra cui quelle pù gravi al bacino ed alle caviglie. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per accertare con esattezza le dinamiche dell'incidente. Il 54enne si trova tuttora ricoverato nella struttura clinica presso la terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita.