"È uno spreco accendere già i caloriferi il 15 di ottobre"

Da ieri, 15 ottobre, per legge si possono accendere le caldaie dei condomini per il riscaldamento degli appartamenti. Un'accensione che, però, il sindaco Beppe Sala invita a fare con parsimonia. «Serve un po' di cautela per le nostre tasche e anche per l'ambiente - ha dichiarato proprio ieri Sala nel corso dell'inaugurazione del condominio di viale Murillo 10, esempio di riqualificazione energetica della città -. Questo tema del 15 ottobre, di accensione delle caldaie, è totalmente anacronistico. Lunedì sera c'erano ancora 19 gradi, viviamo in una realtà in cui il clima è cambiato anche da noi, un po' di saggezza e un po' di collaborazione non guasterebbero».

«Un invito condivisibile quello del primo cittadino» concorda Leonardo Caruso, presidente milanese dell'Anaci (Associazione nazionale degli amministratori di condominio) che raggruppa circa 1.400 professionisti a Milano e provincia. E aggiunge: «Tenete spenti i riscaldamenti ancora per un po'. Si fa del bene al portafoglio, ma anche all'ambiente. Anche perché, come è noto a tutti, Milano e la città metropolitana, soprattutto in autunno e inverno, presentano alti tassi di inquinamento dell'aria».

«In questi giorni più che il freddo è l'umidità a dare fastidio conlude Caruso -. In ogni caso è giusto rispettare tutte le esigenze, a partire da quelle delle persone più anziane che più degli altri patiscono gli sbalzi di temperatura, ma l'invito che come amministratori di condominio rivolgiamo a tutti è quello di utilizzare in maniera razionale i riscaldamenti».