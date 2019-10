Violentata fuori dalla discoteca: notte da incubo per la 20enne

Notte di orrore a Milano per una ventenne sudamericana che è stata violentata per strada da uno sconosciuto. La ragazza avrebbe incontrato il suo carnefice nella discoteca Old Fashion, durante una serata come tante, tra musica e divertimento. Dopo poco però la tragedia. La giovane sudamericana, arrivata da poco nella città meneghina, avrebbe trascorso la serata tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre nel locale di Viale Alemagna, all’interno del parco Sempione, in zona Triennale. Qui avrebbe conosciuto un ragazzo, con il quale avrebbe scambiato quattro chiacchiere.

Verso le 3,30 la 20enne sarebbe uscita dalla discoteca con il suo violentatore. Insieme avrebbero percorso poche centinaia di metri quando, improvvisamente, l’uomo l’avrebbe obbligata a raggiungere un luogo buio e isolato, all’interno dei giardinetti, appartato ma poco lontano dalla movida. Qui, verosimilmente in viale Luigi Camoens, avrebbe abusato di lei, costringendola a un rapporto sessuale. Lo stupratore l’avrebbe poi lasciata là, per terra, andandosene.

La ragazza, secondo quanto da lei raccontato agli inquirenti, sarebbe quindi rimasta al suolo per qualche minuto, giusto il tempo per farsi forza e ritornare a casa. Dopo aver cercato di dormire, era ovviamente scioccata e stanca, ha raggiunto insieme a un’amica la stazione Garibaldi, dove ha denunciato l’accaduto alla polizia ferroviaria, probabilmente il comando più vicino alla sua abitazione. Immediatamente la vittima è stata accompagnata al Centro per il soccorso violenza sessuale della clinica Mangiagalli, dove è stata sottoposta a tutti gli esami clinici eseguiti in questi casi.

Importante riuscire a ricostruire tutta la notte della giovane, dal suo arrivo in discoteca fino al momento della denuncia. Gli inquirenti cercheranno di rintracciare tutte le persone con cui la ragazza è venuta in contatto quella tragica notte. Oltre alla testimonianza della vittima, saranno fondamentali i video registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nel quartiere e all’uscita dei locali, in modo da avere un’immagine del violentatore e rendere quindi più facile la sua cattura.

Il fascicolo, con all'interno gli incartamenti di polizia e ospedale, è stato trasmesso in Procura. Il magistrato ha affidato le indagini alla Squadra mobile, specializzata in violenze sessuali. Secondo quanto emerso, la 20enne si troverebbe a Milano per seguire alcuni corsi di moda, e in città non conoscerebbe ancora molte persone.

