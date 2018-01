Torna dalla padrona la "lince del deserto": "Soffriva troppo"

Torna a casa il caracat - incrocio tra il caracal (la "lince del deserto) e il gatto - che a novembre scorso aveva destato scalpore perché fotografato mentre passeggiava al guinzaglio per le strade di Milano.

Allora persino il Comune di Milano si era mobilitato, chiedendo ai cittadini di aiutare le autorità a rintracciare il proprietario di quell'animale, vietato in Italia perché considerato pericoloso. Dopo qualche giorno si risalì alla padrona, una 36enne bulgara che aveva importato il suo caracat dal suo Paese dove non è fuorilegge.

Alla fine la scorsa settimana lo strano gatto d'appartamento era stato sequestrato e ricoverato in gabbia in una clinica veterinaria e la donna è stata denunciata per detenzione di anmali pericolosi per l'incolumità pubblica.

Ma oggi - come racconta il Giorno - il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha deciso di disporne l'affidamento nell'abitazione della proprietaria dove viveva, per evitare il "grave stato di sofferenza" in cui versa ora.