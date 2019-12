Vandalo toglie dalla targa il nome di Casaleggio: "Nega ricordo a mio padre"

"È incredibile come un'immagine possa farmi intristire ". Così Davide Casaleggio commenta un atto di vandalismo, avvenuto a Milano, dove dei vandali hanno danneggiato una targa in memoria. E lo fa con un post su Facebook, rompendo la sua ritrosia verso i social.

L'immagine colpevole di procurare tristezza a Casaleggio è quella di una " piccola targa in un prato di Milano ". La fotografia, condivisa insieme al commento, ritrae proprio la targa rossa danneggiata, che contrassegna " un giardino che assieme ad alcuni amici di mio padre dieci giorni fa abbiamo voluto dedicare alla città in cui è vissuto piantumando qualche albero con la collaborazione del Comune. Un dono al quartiere in cui abitava. Qualche albero in più per respirare aria un pò più pura ". Il giardino curato con la collaborazione dell'Associazione Gianroberto Casaleggio, voleva essere " un piccolo gesto d'amore verso la nostra comunità ", che permettesse alle persone " che vivono tra traffico e cemento ", di godere di un po' di verde.