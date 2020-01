Vigili del fuoco accerchiati e presi a bottigliate: spunta il video choc

C'è ancora grande rabbia per l'orrendo gesto messo in atto da alcuni esponenti del centro sociale Cuore in gola, che hanno accerchiato e preso a bottigliate i vigili del fuoco mentre stavano tentando di spegnere un incendio all'angolo tra via Gola e via Pichi nella notte di Capodanno. Si tratta ormai di una vera e propria tradizione, un rituale che si ripete puntualmente per inaugurare il nuovo anno. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio alla centralina dei pompieri sono arrivate molteplici chiamate da parte dei residenti della zona. Roghi di mobili, cartacce e immondizia al centro dell'incrocio: regnava il degrado assoluto. Il tutto per poi urlare in gruppo mentre si appiccano le fiamme, così come si apprende da alcuni video diffusi sui social.

Ora è comparso un video che testimonia gli attimi dell'episodio: nelle immagini si vede un operatore che cerca di domare l'incendio, mentre alcuni ragazzi si prendono gioco delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Su Facebook è stato raccontato l'accaduto: " Ci hanno accerchiato. Tirato bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa, non permettendoci di fare il nostro lavoro. Solo l’intervento delle volanti della polizia e una botte a supporto ci ha permesso di spegnere l'incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada subito dopo la mezzanotte ".

"Colpevoli vadano in galera"

Duro l'intervento di Matteo Salvini: " Accerchiati e assaliti a colpi di bottiglie, mentre cercavano di spegnere un incendio a Milano. Anno nuovo, i soliti vecchi idioti dei centri sociali, stavolta contro i vigili del fuoco! ". Il leader della Lega ha concluso: " Solidarietà ai lavoratori aggrediti e la speranza, almeno stavolta, che i colpevoli finiscano in galera ".

Anno nuovo, i soliti vecchi idioti dei centri sociali, stavolta contro i Vjgili del Fuoco! pic.twitter.com/ZozQgyG7yT — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 2, 2020