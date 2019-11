Violentata fuori dall'Old Fashion: arrestato un 21enne

È stato arrestato a Lucca il 21enne italiano, originario del Gabon, sospettato di aver aggredito una giovane all'esterno della discoteca Old Fashion di Milano. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver violentato una studentessa sudamericana lo scorso 12 ottobre.

La violenza sessuale

Era stata proprio la giovane studentessa 20enne, arrivata a Milano solo da poche settimane, a denunciare la violenza. La ragazza, sotto choc, aveva raccontato alle forze dell'ordine di essere stata portata fuori dal famoso locale da un giovane che aveva appena conosciuto. Durante la serata, la 20enne si era divertita, aveva bevuto qualche drink di troppo e incontrato alcuni giovani ragazzi. Uno di loro poi, verso le 4 del mattino, le aveva chiesto di uscire insieme. E così quella che sarebbe dovuta essere una serata di festa e divertimento si è presto trasformata in un vero e proprio incubo per la ragazza.

In un attimo, la giovane straniera si è trovata fuori dalla discoteca di viale Alemagna. Senza rendersene conto, è stata trascinata dal ragazzo in una zona appartata e poco illuminata del Parco Sempione dove sarebbe stata violentata e costretta ad un rapporto sessuale. Lo stupratore, dopo minuti interminabili, l'avrebbe lasciata per terra, da sola, per poi scappare senza lasciare tracce.

La denuncia della giovane

Qualche ora dopo, come spiega il Corriere, la giovane avrebbe recuperato le forze e sarebbe riuscita a tornare a casa da un'amica. Poi si è presentata sotto choc negli uffici della polizia ferroviaria della stazione Garibaldi dove ha denunciato quanto accaduto. Subito la 20enne è stata accompagnata dagli agenti al Centro per il soccorso violenza sessuale della clinica Mangiagalli, dove è stata sottoposta a tutti gli esami del caso e ascoltata da una psicologa.

Le indagini

Nel frattempo, le forze dell'oridine milanesi hanno avviato le indagini per cercare di individuare l'aggressore e ricostruire nel dettaglio la serata della 20enne in discoteca. Dopo oltre un mese di ricerche serrate, condotte dagli uomini della Squadra Mobile, si è arrivati alla svolta: venerdì mattina, a Lucca, la polizia ha individuato un 21enne italiano originario del Gabon.

Sarebbe stato lui a violentare sessualmente la giovane lo scorso 12 ottobre all'esterno dell'Old Fashion. Il giovane è stato quindi raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare e posto agli arresti domiciliari. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip presso il Tribunale Ordinario di Milano su richiesta della Procura della Repubblica di Milano.