Confermata la morte di Fabrizia: il jihad uccide un altro italiano

Fabrizia Di Lorenzo è morta. La conferma arriva da Berlino. La trentenne di Sulmona è tra le dodici vittime del tunisino Amis Amri che lunedì sera si è lanciato col tir contro la folla che faceva shopping al mercatino di Natale. Si allunga così il drammatico elenco delle vittime italiane degli attacchi terroristici all'estero. Da Parigi al museo del Bardo, da Bruxelles a Nizza l'Italia piange i suoi figli ammazzati dall'odio islamista. Dal 2003 a oggi sono già quaranta.

"Abbiamo capito che era finita lunedì notte all’una e mezza - racconta il padre - siamo stati noi a chiamare la Farnesina" . Fabrizia era esperta di trasporti, addetta per la gestione delle spedizioni. "Mi occupo quotidianamente degli speditori in tutta Europa, in tedesco, inglese, italiano e francese" , si legge ancora sul profilo Linkedin della giovane che lavorava alla 4Flow da marzo del 2015. Si è laureata alla Sapienza di Roma in mediazione linguistico-culturale, quindi in relazioni internazionali e diplomatiche a Bologna. Tra il 2006 e 2007 ha fatto l'Eurasmus alla Freie Universität di Berlino. Prima di arrivare alla 4Flow, Fabrizia ha lavorato alla Bosch, sempre nella capitale tedesca, e alla Q-ID, azienda di Forlì.