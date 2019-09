Donald Trump conferma: il figlio è di Bin Laden è morto

Della morte del figlio di Bin Laden si discute da qualche tempo, ma poco fa Donald Trump si è detto certo che Hamza sia deceduto a tutto gli effetti. Alla fine del luglio scorso era già stata data la notizia: la figura che, stando a quello che è trapelato nel corso di questi anni, era prima in lista per l'avvicendamento all'ex vertice di Al Qaeda, era stata trucidata . Ma qualche giorno dopo si era arrivati a parlare di un "non morto". Soprattutto in funzione del fatto che, in maniera diversa da come avviene di consueto, i jihadisti non si erano palesati, né per dare credito a quanto reso noto dai media e dal governo federale degli Usa né per smentire di netto la fine di uno dei loro leader.

The Donald, nel primo pomeriggio di oggi, ha sgombrato il campo da ogni dubbio: "Hamza bin Laden, l'alto funzionario di al-Qaeda e figlio di Osama bin Laden, è stato ucciso in un'operazione antiterrorismo statunitense nella regione al confine fra Afghanistan e Pakistan", ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti d'America, così come riportato dall'Agi. Vedremo se gli estremisti islamici decideranno adesso di dire la loro, ma ormai non esistono più incertezze sulla veridicità del quadro che era stato esibito nel corso dell'estate.