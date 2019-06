Ecco cosa vuole l'Unione europea per i prossimi cinque anni

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha inviato ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea la proposta della "Nuova agenda strategica 2019-2024". Quattro i punti contenuti nell'agenda: "Proteggere i cittadini e le libertà"; "Sviluppare una base economica forte e dinamica"; "Costruire un futuro più verde, più equo e rispettoso del clima"; "Difendere gli interessi e i valori europei sulla scena globale". Questi quattro punti saranno discussi al vertice europeo del 20 e 21 giugno, un vertice fondamentale anche per capire il futuro delle nomine Ue, visto che è iniziata la gara fra Stati e gruppi di potere per riuscire a strappare le poltrone più ambite. In particolare tra Francia e Germania ma anche ttra i maggiori gruppi che si stanno formando all'interno del Parlamento europeo.

Minacce all'Ue

Qual è il significato di questi quattro punti? Nel primo capitolo si parla espressamente di minacce dell'Unione europea ed è particolarmente concentrato sul tema dell'immigrazione. Le parole sono dure e dimostrano come l'Europa del prossimo quinquennio avrà certamente un orientamento diverso sul fronte del fenomeno migratorio anche a causa della crescita dei movimenti sovranisti: " Dobbiamo sapere e essere quelli che decidono chi mette piede nel territorio Ue. Il controllo effettivo della frontiera esterna è un prerequisito assoluto per mantenere la legge e l'ordine e assicurare il funzionamento delle politiche Ue ". Oltre a questi punti, ci si concentra anche sul fronte delle richieste di asilo, sul trasferimento dei migranti e su altri temi come il controllo delle frontiere sia esterna che interne, in particolare sull'Area Schengen.

L'economia dell'Unione europea

Per quanto riguarda l'economia, il secondo punto parla di " necessità di una politica industriale più ambiziosa, comprensiva e coordinata ". Focus interessante anche sul commercio internazionale e la Cina, un gigante con cui " sarà vitale promuovere la parità di condizioni " e assicurare una "concorrenza equa dentro l'Ue e sulla scena globale combattendo le pratiche scorrette e i rischi di sicurezza da parte di Paesi terzi".

Clima e solidarietà

Importante anche il terzo punto, quello sul clima e i suoi cambiamenti. La lotta al cambiamento climatico viene individuata dall'nione europea come una " minaccia esistenziale ". In questo ambito - e qui si può scorgere l'interesse di Emmanuel Macron e Angela Merkel così come l'influenza del boom dei Verdi nel centro e nord Europa - " l'Ue può e deve essere leader, avviando una trasformazione profonda della nostra economica e società per realizzare la neutralità climatica ". Ma si chiede anche un'Europa più equa, in cui si garantita " una protezione sociale adeguata, mercati del lavoro inclusivi e la promozione della coesione" che, a detta della bozza, "aiuteranno l'Europa a preservare il suo modo di vita ".

L'Ue e il mondo